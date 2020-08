„Ich habe mich am Freitag testen lassen“, sagt Gastronom Gerald Deutinger, nachdem eine Besucherin seines Lokals am Donnerstag positiv auf Covid-19 getestet worden war. Die Pinzgauerin konsumierte am Wochenende auch in einer weiteren Bar. Die Gesundheitsbehörden veröffentlichten daraufhin die Namen der beiden betroffenen Lokale. Mögliche Kontaktpersonen mit verdächtigen Symptomen sollen sich nun umgehend bei den Behörden melden. Vorsicht ist auch in Kaprun das oberste Gebot.