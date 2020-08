Kleine Gruppe von Rebellen

Renault, das die Sache mit dem Protest ins Rollen brachte, will jedenfalls nicht nachgeben. „Wir müssen ein starkes Signal setzen, dass solche Informationen in Zukunft nicht mehr transferiert werden dürfen“, polstert Teamchef Cyril Abiteboul. Wolff will dem ganzen Wirbel noch nicht zu viel Aufmerksamkeit beimessen, sprach in einem Interview mit „Sky“ von einer „kleinen Gruppe“ von Rebellen, „die Racing Point an den Kragen wollen“. Nachsatz: „Klein in jeder Hinsicht.“