Spektakulärer Nachteinsatz und Meisterleistung für den Piloten des Kärntner Polizeihubschraubers in der Steiermark. Ein 28-jähriger Wanderer hatte sich Freitagnacht im Toten Gebirge (Bezirk Liezen) bei einem Sturz schwere Kopfverletzungen zugezogen. Da steirische Rettungskräfte nicht rechtzeitig zum Verletzten gelangen konnten, kam der Polizeihubschrauber zu Hilfe. Gelandet wurde mittels Wärmebildkamera und Taschenlampe des Hüttenwirtes. Der Verletzte konnte so auf schnellstem Wege zum Notarztteam in Bad Aussee geflogen werden.