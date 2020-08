Zinedine Zidane reagierte dennoch gefasst auf das Ausscheiden seines Teams im Champions-League-Achtelfinale. „Wir haben gegen ein gutes Team verloren und das müssen wir akzeptieren“, sagte der Franzose. „95 Prozent von dem, was wir in dieser Saison erreicht haben, war exzellent. Darauf müssen wir stolz sein, so ist Fußball.“