Denn der Plan auf dem Weg zum Triple steht, auch wenn Flick davon noch nichts wissen will. „Das nächste Spiel ist das wichtigste“, betonte der Bayern-Trainer, und „alles, was danach kommt, ist nicht in unseren Köpfen." Flicks Vorsicht ist verständlich: Es wäre eine historische Blamage, sollte der Rekordmeister die Reise zum Finalturnier der Königsklasse in Lissabon erst gar nicht antreten können.