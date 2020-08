Hier sei ein „jahrelang gut funktionierendes System kaputt gemacht“ worden, so der Parteichef. Die Partei kritisiert zudem das unter Türkis-Blau umgesetzte Verbot von Führerscheinprüfungen auf Türkisch. Die Liste SÖZ (Soziales Österreich der Zukunft) tritt in diesem Jahr bei der Wien-Wahl an - Spitzenkandidatin ist die Ex-Nationalratsabgeordnete der Liste JETZT, Martha Bißmann.