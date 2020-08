Rasche Hilfe zugesichert

„Es ist gute Tiroler Tradition, Menschen in Not auch dann zu helfen, wenn wir uns selbst in wirtschaftlich unruhigen Zeiten befinden. Wir wissen aus eigener Erfahrung im Zusammenhang mit Katastrophen, wie wichtig rasche und unbürokratische Hilfe ist, um die Betroffenen mit dem Lebensnotwendigsten zu versorgen. Tirol wird hier nicht wegschauen“, erklärten Platter und Felipe. Auch die EU-Kommission hat eine erste Notversorgung in Höhe von 33 Millionen Euro zugesichert.