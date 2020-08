Erneut haben noch immer unbekannte Täter in der Nacht zum Freitag eine Ortstafel von Klagenfurt beschmiert. Der Schriftzug lautet erneut auf „Celovec“ und „nur ironisch“. Die Ermittlungen laufen. Schmierereien stehen zur Zeit in der Landeshauptstadt an der Tagesordnung. Auch im Europapark wurden sämtliche Spielgeräte beschmiert.