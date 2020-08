Zu einem wilden tierischen Einsatz wurden die Kameraden der Freiwillige Feuerwehr Bad Eisenkappel am Freitag gerufen. Einem Hausbesitzer war am späten Nachmittag eine Schlange quasi entgegengefallen, als er die Tür öffnete. Die Feuerwehrleute retteten das Tier und entließen es in die Natur.