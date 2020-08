Was war das eine Aufregung in Print- und sozialen Medien, als die „Krone“ am 30. Mai über eine Initiative der steirischen Bundesministerin Christine Aschbacher berichtete: Um zu illustrieren, dass es in Corona-Zeiten mehr Geld für Familien aus dem Härtefonds gebe, ließ sie sich vom Bundespressedienst mit einem Baby und deren Eltern fotografieren.