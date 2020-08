Ende Juni hatte der Europäischen Gerichtshofs (EuGH) in einem Urteil für eine Windkraftanlage in Belgien klargestellt, dass UVP-Genehmigungen aufzuheben seien, wenn die zugrunde liegenden Pläne keiner Strategischen Umweltprüfung (SUP) unterzogen worden sind. Das hatte den Gegnern der Freileitung - sie fordern eine abschnittsweise Verlegung des Stromkabels unter die Erde - Hoffnung gemacht. Denn auch im Falle der Salzburgleitung hat vor der Umweltverträglichkeitsprüfung keine SUP stattgefunden.