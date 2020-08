Gegen 12.30 Uhr startete die Gruppe ihre Kajak-Tour auf der Drau von Assling aus in Richtung Lienz. „Der 58-Jährige fuhr voraus, wobei er aus bisher ungeklärter Ursache kenterte und ohne Kajak abgetrieben wurde“, heißt es seitens der Polizei. Von einem Radfahrer auf dem Drautal Radweg wurde der Mann am Ufer liegend bemerkt und von den nachfolgenden Kajakfahrern die Rettungskette in Gang gesetzt. Nach erfolgter Reanimation durch den Notarzt wurde der Urlauber in das Krankenhaus Lienz gebracht. „Nach Angaben des behandelnden Arztes befindet sich der Mann im kritischen Zustand“, erklärt die Exekutive.