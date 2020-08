Aus bisher unbekannter Ursache löste sich am Freitagvormittag in einem Hochseilgarten in Kramsach ein Stahlseil und ein Deutscher (49) stürzte aus einer Höhe von knapp sieben Metern auf den Waldboden. Der Mann musste mit schweren Verletzungen in die Innsbrucker Klinik geflogen werden.