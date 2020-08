Schauplatzwechsel in den Lungau: Auch hier sind die Stornokosten ein Thema. „Viele Lehrer dürfen von ihrer Schule aus nur buchen, wenn sie kostenlos stornieren können“, so Elisabeth Mauser-Mühltaler, Chefin im gleichnamigen Hotel in Mauterndorf. Die Lungauerin hofft auf einen normalen Schulstart. „Sollten tatsächlich länger keine Schulveranstaltungen möglich sein, wird es schwierig.“