Nachdem der Athlet des Tecnoplast TS Höchst bereits vor einigen Wochen beim Abendmeeting in Lustenau mit einem Satz auf 7,44 Meter seinen eigenen VLV-U18- und U20-Rekord um drei Zentimeter übertroffen hatte, folgte am Freitagabend bei einem Einladungswettbewerb im Rahmen der Vorarlberger Landesmeisterschaften in Gisingen eine weitere Sternstunde.