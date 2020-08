Ein Urlauber ist am Freitagnachmittag am Turnersee bei St. Kanzian offenbar an einer allergischen Reaktion aufgrund eines Wespenstichs gestorben. Der 38-Jährige war mit Frau und Kindern auf einem Campingplatz, als ihn das Insekt gegen 16 Uhr in den Rücken stach. Dadurch bekam er Atemnot und Schweißausbrüche.