„Krone“:Durch den Klassenerhalt am grünen Tisch hatte sich sein Vertrag in Tirol um ein Jahr verlängert. Dennoch entschied sich Stefan Maierhofer für einen Wechsel zur Admira. Was waren deine Gründe für diese Entscheidung?

Stefan Maierhofer: Mein Bauchgefühl hat mir sofort gesagt, dass ich Teil dieses Projektes sein möchte. Ich hatte sehr gute Gespräche mit Ernst Baumeister und Felix Magath.