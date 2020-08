Doch nicht nur die Profi-Spieler kommen am Sand auf ihre Kosten. Speziell für den Nachwuchs haben sich die Organisatoren etwas Besonderes einfallen lassen. „Ein ganzer Platz ist für sie reserviert, wo wir statt einem großen dann vier kleine Netze haben. Im Stationsbetrieb können sich Kinder, aber auch Erwachsene, an der Sportart versuchen. Wer alle vier erfolgreich meistert, hat die Chance im Stadion dann mit den Profis zu spielen und erste Erfahrungen zu sammeln“, erzählt Hofmann-Wellenhof. Vorbeikommen lohnt sich also sehr!