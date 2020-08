„Bisher hörten wir so viele Ausreden“

Eine Petition, damit das Medikament wie in vielen anderen Ländern auch in der Alpenrepublik zum Einsatz kommen kann, erzielte mittlerweile exakt 23.730 Unterschriften. Am Freitagnachmittag wurden Patientin und Initiatorin Christina Holmes sowie Jakob Schriefl bei Gesundheitsminister Rudolf Anschober vorstellig. „Wir wollen sicherstellen, dass die Behandlung aller Betroffenen gewährleistet wird. Bisher hörten wir so viele Ausreden“, so die junge Frau im Gespräch mit der „Krone“.