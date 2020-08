FIFA-Präsident Gianni Infantino hat sich vor den Mitgliedsverbänden des Fußball-Weltverbandes deutlich gegen die Vorwürfe der Schweizer Staatsanwaltschaft verteidigt. „Diese Entwicklung“ habe „der FIFA als Organisation und mir als Präsident schon beträchtlich geschadet“, schrieb der 50-Jährige laut der deutschen Nachrichtenagentur dpa in einem Brief an die 211 FIFA-Mitglieder.