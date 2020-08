Die Anstaltsleitung habe unverzüglich Anzeige an die Oberstaatsanwaltschaft Innsbruck zur strafrechtlichen Prüfung und an die Generaldirektion zur disziplinarrechtlichen Prüfung übermittelt. „Das Disziplinarverfahren ist bis zum Abschluss des Strafverfahrens unterbrochen. Spätestens mit dem rechtskräftigen Abschluss des Disziplinarverfahrens endet die Suspendierung. Fallen die Umstände, die für die Suspendierung des Beamten maßgebend gewesen sind, vorher weg, so ist die Suspendierung mit Wegfall der Gründe aufzuheben“, schildert Ratz. Für den Revierdienstleiter gelte die Unschuldsvermutung.