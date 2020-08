Auf der 3. Etappe feierte Richard Carapaz seinen ersten Erfolg für das Ineos-Team gefeiert. Der Giro-Sieger von 2019 setzt sich nach 203 km in Bielsko-Biala nach einem früh angezogenen Bergauf-Sprint vor Diego Ulissi durch und führt die Gesamtwertung mit vier Sekunden Vorsprung auf den Italiener an. Der Österreicher Patrick Konrad klassierte sich als dritter Bora-Fahrer an der 24. Stelle.