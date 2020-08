Die DTM plant wieder mit Zuschauern. Beim vierten Lauf der Rennserie vom 4. bis 6. September in Assen (NED) sollen am Samstag und Sonntag jeweils 10.000 Zuschauer an die Strecke. Dies sei der aktuelle Planungsstand, teilte das Deutsche Tourenwagen Masters (DTM) am Freitag mit.