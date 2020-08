Am 9. Februar 2020 gegen 6 Uhr verletzte ein bis dahin unbekannter Täter vor einem Lokal in Linz einen 25-jährigen somalischen Staatsangehörigen aus dem Bezirk Linz-Land mit einer Glasflasche am Kopf. Der 25-Jährige wurde schwer verletzt ins Kepler Uniklinikum eingeliefert. Der 25-Jährige sagte aus, dass ihm der unbekannte Täter am Abend zuvor gegen 22 Uhr im Schillerpark Ecstasy verkauft und ihm sein kurzfristig geliehenes Handy nicht mehr zurückgegeben habe.