Erstmals Atembeschwerden

Ende Dezember erstmals starke Atembeschwerden: „Am Anfang hab’ ich das nicht ernst genommen.“ In den folgenden Jahren verschlechtert sich sein Zustand: „Ich konnte immer nur ein paar Schritte gehen, saß meistens im Rollstuhl.“ Grund: In Dubai hat er sich einen Virus geholt - lebensbedrohliche Herzmuskel-Erweiterung. Dann die Erlösung am 4. April 1988: Transplantation in Wien.