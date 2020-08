Jene Österreicherin, die am Samstag ihr Kind am Strand des Adria-Badeorts Cattolica zur Welt brachte, hat den Buben am Standesamt der norditalienischen Stadt registriert. Das Kind heißt Paolo, genau wie der Bademeister, der am Strand nach der Geburt Hilfe leistete. Das sagte Nicoletta Olivieri, Gemeinderatsmitglied von Cattolica. Sie traf die Eltern des Neugeborenen am Standesamt.