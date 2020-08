Um exakt 11.18 Uhr wurde die Feuerwehr Bruck an der Mur am Freitag zu einem Carportbrand in die Kreckerstraße gerufen. Beim Eintreffen an der Einsatzörtlichkeit stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Durch den schnellen Löscheinsatz konnten die Flammen zügig unter Kontrolle gebracht und ein Übergreifen auf angrenzende Bäume verhindert werden.