„Was aktuell entsorgt wird, sind diverse Ausstellungsaufbauten, die alten Vitrinen, und auch eine Holzdecke musste aus technischen Gründen entfernt werden“, erklärt Unger den anfallenden Bauschutt. „Aber natürlich werden die Rauchkuchl und die so genannte Gute Stube in die künftige Dauerausstellung, die sich mehr der Gegenwart widmen wird, integriert.“ Auch der Trachtensaal soll vorerst in seiner ganzen Pracht erhalten bleiben. „Für die Zukunft werden wir uns dann ein Konzept überlegen, um ihn für Besucher noch attraktiver zu machen“, fügt Kuratorin Birgit Johler hinzu.