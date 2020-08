„Trotz intensiven Interventionen gegen die Totalsperre der B 3, der Donaustraße, gab es vom zuständigen Landesrat kein Entgegenkommen. Es ist untragbar, dass wir in die Planung, so man von einer solchen reden kann, in keiner Weise einbezogen wurden“, ist Erich Wahl, SP-Bürgermeister in St. Georgen, sauer auf Verkehrslandesrat Günther Steinkellner (FP). Wegen Asphaltierungsarbeiten gilt ab Montag bis 19. August zwischen dem Zubringer Langenstein und der Zufahrt Abwinden ein Fahrverbot. Die Umleitung führt durch Gusen, St. Georgen, Statzing und Luftenberg. „Sobald zwei Lkw in der Ortsdurchfahrt von St. Georgen aufeinandertreffen, steht alles“, befürchtet Wahl ein totales Chaos.