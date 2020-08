Dann käme der 12. Zusatzartikel zur Verfassung zur Anwendung. Und der besagt, dass in diesem Fall das Repräsentantenhaus, also die vom Volk gewählte große Kammer des US-Kongresses, also des Parlaments, den Präsidenten wählen muss. Dort haben die Demokraten zwar mit 235 zu 199 Abgeordneten die Mehrheit, die würde ihnen im konkreten Fall aber nichts nützen. Denn in der Verfassung steht, dass jeder Bundesstaat in diesem Fall nur eine Stimme hätte - und dann stünde es zurzeit 26 zu 23 Stimmen für Trump (in einem Bundesstaat herrscht Gleichstand). Trump wäre ganz legal wiedergewählt.