Deutsche Sicherheitsbehörden haben die in den USA von einem Verbot bedrohte Videoplattform TikTok überprüft. Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) habe die Version für Apple iOS im Februar einer „sicherheitstechnischen Prüfung mit begrenzter Tiefe“ unterziehen lassen, erklärte ein Sprecher des BSI am Freitag.