Nach der verheerenden Explosion im Hafen von Beirut trauert der gesamte Libanon um die zahlreichen Opfer der Katastrophe. Die Zahl der Toten stieg mittlerweile auf 154, unter ihnen auch zehn Feuerwehrleute, die sich sofort nach der ersten - deutlich kleineren - Explosion auf den verhängnisvollen Weg in jene Lagerhalle machten, in der 2700 Tonnen des hochexplosiven Ammoniumnitrats gelagert wurden. Nun tauchte ein letztes gemeinsames Foto der Männer und Frauen auf, die nur kurze Zeit später während des Einsatzes am „Ground Zero“ Beiruts ihr Leben verloren.