Wenn die Frequenz der Absagen so weitergeht, werden die ab 31. August geplanten US Open zur Farce: Nach der Weltranglisten-Ersten Ashleigh Barty vor einigen Wochen haben am Donnerstag mit Elina Switolina (UKR/WTA-Nr. 5) und Kiki Bertens (NED/7.) zwei weitere Top-Ten-Spielerinnen für das Tennis-Grand-Slam-Turnier in New York abgesagt. Auch Titelverteidiger Rafael Nadal hat den US-Trip ja gecancelt.