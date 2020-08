Kein Wunder, fährt die Badner Bahn doch aus dem dicht besiedelten südlichen Wiener Umland in die Bundeshauptstadt und bringt so Pendler nahezu parallel zu den täglichen Autokolonnen staufrei zur Arbeit. Und auch Österreichs größtes Einkaufszentrum, die SCS in Vösendorf, verfügt über eine eigene Haltestelle der Badner Bahn.