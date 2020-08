Schwerpunktaktionen geplant

Deshalb wurde eine weitere Verstärkung der Streifen angekündigt. So sollen Schwerpunktaktionen dazu kommen, an denen auch das Einsatzteam der Stadt beteiligt sein wird. Solche Schwerpunkte soll es vor allem bei Schönwetter geben, vermehrt soll es uniformierte Streifen in Gruppenstärke im Bermudadreieck, am Morzinplatz und am Donaukanal geben.