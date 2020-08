Seit 2004 ist die RTL-Sendung „Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!“ 14 Mal aus Australien gesendet worden - jetzt erwägt der Sender angesichts der Coronakrise eine Verlegung des Camps. Der britische Sender ITV gab am Freitag bereits bekannt, dass die englischsprachige Version „I‘m a Celebrity .. .Get me out of here!“ das nächste Mal aus einer gruseligen Schlossruine im eigenen Land gesendet wird.