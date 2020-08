Die Pyhrnautobahn (A9) bei Gaishorn in der Obersteiermark bleibt nach einem Lkw-Unfall von Donnerstagabend vorerst nur einspurig in jede Richtung befahrbar. Dies teilte die Asfinag Freitag mit. Bei dem Unfall wurde eine Brücke beschädigt, es bedürfe genauer Untersuchungen bzw. Reparaturen, die einige Tage in Anspruch nehmen könnten. Bei dem Unfall waren zwei Oberösterreicherinnen verletzt worden.