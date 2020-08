Apples Geräte rücken bald näher zusammen

Apple hat nämlich vor einigen Wochen einen großen Strategiewechsel seiner Computersparte verkündet: Setzten Macbooks bisher auf Intel-Prozessoren, wie man sie auch in anderen PCs findet, sollen in Zukunft in Apples Notebooks stromsparende ARM-Prozessoren wie im iPhone zum Einsatz kommen. Auf der Entwicklermesse WWDC präsentierte Apple bereits Demos, bei denen iPhone- oder iPad-Anwendungen nativ auf Macbooks mit ARM-Prozessoren liefen. Dass Apples Smartphones, Tablets und Computer auf die gleiche grundlegende Prozessorarchitektur setzen, macht es möglich, Software geräteübergreifend zu nutzen und könnte auf lange Sicht zu einer besseren Verzahnung der einzelnen Geräte in Apples Ökosystem führen. Mobile Smartphone-Apps am Computer zu nutzen, könnte bei Apple also durchaus üblich werden.