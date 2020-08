Oscar und Golden Globe

Die Details des Plots sind noch nicht bekannt, scheinbar spielt der Film allerdings in den Neunzigern. Im Originalfilm, der in den Sechzigern angesetzt wurde, verkörperte Grey die Teenagerin Frances „Baby“ Houseman, die sich in einem Ferien-Resort in den Tanzlehrer Johnny Castle, gespielt von Patrick Swayze, verliebt. Der Film war zu seiner Zeit sehr erfolgreich und konnte für den Titelsong „(I‘ve Had) The Time of My Life“, gesungen von Bill Medley und Jennifer Warnes, sogar einen Oscar und einen Golden Globe einheimsen. Seitdem ist „Dirty Dancing“ zu einem absoluten Kult-Klassiker geworden.