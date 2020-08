Ursprung von Kometen

In Wirklichkeit stammen die Perseiden vom Kometen 109P/Swift-Tuttle, der alle 130 Jahre die Sonne umkreist. Dabei hinterlässt er eine Spur im All, die die Erde alljährlich am 12. oder 13. August kreuzt. Der Komet ist bereits so oft um die Sonne gekreist, dass er mehr als nur eine Spur hinterlassen hat - das ist auch der Grund, weshalb der Meteorschauer der Perseiden besonders prächtig erscheint.