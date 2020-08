Bier sollte „leicht wie eine Feder“ sein

Ein Mitgründer der kanadischen Brauerei sagte dem Sender „Radio New Zealand“, es sei nie die Absicht der Firma gewesen, die Kultur der Maori in irgendeiner Form zu beleidigen. Die bezweckte Bedeutung des Wortes Huruhuru sei Feder gewesen - um deutlich zu machen, dass das „Pale Ale“ der Brauerei leicht wie eine Feder sei. Man wolle der Marke in Zukunft wohl einen neuen Namen geben.