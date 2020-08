Sollten die Münchner das CL-Finale am 23. August erreichen, würden sie nicht bereits am 18. September mit dem Freitagspiel in die neue Saison starten, sondern am folgenden Montag, hieß es in einer Mitteilung der Deutschen Fußball-Liga zum Spielplan. In diesem Fall würde die Saison am 18. September mit der Freitag-Begegnung zwischen Borussia Dortmund und Borussia Mönchengladbach beginnen.