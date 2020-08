Der Entwickler, der den Datensatz veröffentlicht hat, will ihn von einem Unbekannten erhalten haben und kündigt an: „Sofern ich meine Quelle nicht missverstanden habe, werden in den nächsten Veröffentlichungen noch deftigere und geheimere Informationen stecken.“ Es ist also gut möglich, dass es sich derzeit nur um die Spitze des Eisbergs handelt.