Eine Pflegerin des Bezirksseniorenheimes in Gmunden bemerkte am Donnerstag gegen 23 Uhr, dass ein 77-jähriger Bewohner abgängig ist und erstattete gegen 1.40 Uhr Anzeige bei der Polizei. An der anschließenden Suche beteiligten sich die Polizei Altmünster, die Polizei Gmunden, eine Polizeidiensthundestreife und die Sicherheitswache Gmunden.