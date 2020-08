Zweite Chance

Hülkenberg war nach einem positiven Test bei dem Mexikaner schon in der vergangenen Woche kurzfristig eingesprungen. Wegen eines Kupplungsschadens konnte der Deutsche beim Grand Prix von Großbritannien aber nicht starten. Am Sonntag (15.10 Uhr, live im sportkrone.at-Ticker) bekommt er also seine zweite Chance.