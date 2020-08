Auer bester Österreicher

DTM-Titelverteidiger Rast hatte am Wochenende im zweiten Rennen der neuen Saison zurückgeschlagen. Der Deutsche holte am Sonntag in Spa-Francorchamps vor dem Schweizer Nico Müller und dem Niederländer Robin Frijns den Tagessieg. Der Tiroler Lucas Auer war als bester Österreicher Achter, sein BMW-Markenkollege Philipp Eng belegte den elften Platz. Ferdinand Habsburg kam nicht über Rang 15 hinaus.