Neuinfektionen mussten jedoch in jedem Bundesland verzeichnet werden. 19 neue Fälle wurden in Oberösterreich gemeldet, elf in Salzburg, zehn in Niederösterreich und sechs in der Steiermark. Vier Neuinfizierte meldete Tirol, Kärnten und Vorarlberg jeweils drei, zudem wurde ein neuer Fall im Burgenland registriert.