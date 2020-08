Mit „Crash Bandicoot 4: It‘s about time“ kehrt Activisions kultiger Jump‘n‘Run-Beuteldachs am 2. Oktober auf PS4 und Xbox One zurück. Ein neues, über fünfminütiges Gameplay-Video zeigt neben neuen Spielmechaniken auch neue spielbare Charaktere. Unterm Strich soll der Titel mehr als 100 Levels umfassen. Gekämpft wird wie in früheren Teilen gegen den fiesen Wissenschaftler Doktor Neo Cortex.