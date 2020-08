Mit „Hood: Outlaws & Legends“ haben Entwickler Sumo Digital („Crackdown 3“, „Hitman 2“) und Publisher Focus Home ein im Mittelalter angesiedeltes Actiongame angekündigt, in dem sich Spieler in Teams als Rächer der Enterbten an KI-Wächtern eines unterdrückerischen Regimes vorbei durch die erfolgreiche Jagd auf Schätze vom Außenseiter zur Legende hocharbeiten sollen. Erscheinen soll der Titel 2021 für PC, PS4 und PS5 sowie Xbox One und Xbox Series X.