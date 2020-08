Seit 1996 war Didi Ferstl Kunde bei der Commerzialbank im Ort. So waren es auch seine Frau, seine Tochter und seine Mutter. Die Schwiegerleute ebenso. Sechs neue Konten musste er jetzt eröffnen. Besonders die Älteren in seiner Familie musste er dabei unterstützen. Hinzu kommt, dass es jetzt keine Filiale mehr in Schattendorf gibt. Nachdem Raiffeisen zuletzt seinen Standort geschlossen hat, muss Ferstl künftig einen längeren Weg in Kauf nehmen, wenn er persönliche Betreuung will. Das meiste wird er aber ab sofort online erledigen. „Wegen einem Erlagschein fahre ich nicht nach Eisenstadt“, meint er. Für ältere Menschen sei der Umstieg auf Internet-Banking eine zusätzliche Herausforderung.